Ya no tendrán que quitarse los zapatos en los aeropuertos de EE.UU.

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem anunció el martes 8 de julio que tras una nueva medida, los pasajeros no requerían quitarse los zapatos al momento de pasar por los controles de seguridad.

Así lo dio a conocer en una rueda de prensa, desde la ciudad de Washington, en donde señaló que «la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) ya no requerirá que los viajeros se quiten los zapatos cuando pasen por nuestros controles de seguridad».

De la misma manera, destacó que la nueva medida tiene como objetivo facilitar “la inspección a los pasajeros, mejorará la experiencia del viajero y reducirá los tiempos de espera”.

🚨 @Sec_Noem: "TSA will no longer require travelers to remove their shoes when they go through our security checkpoints." pic.twitter.com/mfs9wxizHO

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2025