Afganistán tomada por los talibanes mientras EE. UU., se retira

Aibak, Afganistán.- Los talibanes siguen apoderándose de ciudades en Afganistán, y en solo días han tomado su quinta ciudad. Se trata de Taloqan, al noreste de Afganistán.

Taloqan, capital de la provincia de Tahar, es solo la última de una serie de victorias que se producen a medida que las fuerzas extranjeras, lideradas por Estados Unidos, completan su retirada de Afganistán.

Asimismo, la velocidad de los avances de los combatientes, que incluyen la toma de la importante ciudad de Kunduz, ha aumentado la preocupación por el número de víctimas civiles.

The atrocities against children in Afghanistan grow higher by the day.

They need protection and peace now.https://t.co/iS33BkB9SU

— UNICEF (@UNICEF) August 9, 2021