Múltiple choque de trenes dejó 261 muertos y cientos de heridos

Odisha, India.- Un funesto choque de trenes dejó 261 muertos y cientos de heridos, tras la colisión de un tren pasajeros contra otro de mercancía, ocasionando un dramático volcamiento de algunos vagones en otra vía, que ocasionó otro choque.

Este accidente ferroviario es considerado como el más mortífero del país en más de 10 años. No obstante, Pradeep Jena, jefe de estado de la India aseguró que la cifra de muertos puede ascender en los próximos días.

Ver más: Mortal choque de trenes deja 36 muertos y decenas de heridos

Por el momento, al menos 500 policías y rescatistas más 75 ambulancias y autobuses asistieron al lugar para participar en operaciones de rescate y traslado de heridos y muertos.

Por su parte, Narendra Modi, primer ministro indio publicó en un tuit que está, «angustiado por el accidente de tren en Odisha». En este sentido, añadió, «En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto».

Ex-gratia compensation to the victims of this unfortunate train accident in Odisha; ₹10 Lakh in case of death, ₹2 Lakh towards grievous and ₹50,000 for minor injuries.

El mortal accidente fue aproximadamente a las siete de la noche (hora local). Versiones extraoficiales recogidas en el lugar indican que después del descarrilamiento (ocasionado por el choque), provocó un segundo accidente con otro tren.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023