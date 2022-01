Estados Unidos cree que Rusia atacará Ucrania en febrero

Kiev, Ucrania.- La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, estimó que Rusia atacará Ucrania haciendo uso de su fuerza militar, hasta mediados de febrero, sin embargo, resaltó que desconoce si el presidente Vladimir Putin, tomará la decisión de atacar al país vecino.

Por su parte, Sherman señaló en la conferencia de Yalta European Strategy (YES), liderada por la expresidenta de Estonia Kersti Kaljulaid, «No sé qué está en la mente del presidente Putin. Solo hay una persona que lo sabe y esa es el presidente Putin. Sospecho que ni siquiera la gente que le rodea saben qué hará finalmente».

Al mismo tiempo, agregó, «Creo que saben que hay planes de preparar al Ejército para tenerlo listo y planes de utilizar el Ejército, pero sospecho que el presidente tiene otros planes en mente también. No tengo ni idea si ha tomado la decisión final».

The United States, with our allies and partners, is committed to Ukraine’s sovereignty. Today’s delivery of defensive assistance to Ukraine shows our continued resolve and solidarity with the Ukrainian people. pic.twitter.com/ec7z8UHuV1

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 26, 2022