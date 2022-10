Mortal deslave en pueblo Las Tejerías, Venezuela

Las Tejerías, Aragua.- El pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua se confirmó, al menos 25 muertos y 52 fallecidos luego del deslave causado por las fuertes lluvias que registraron cifras récords este año, dejando también otras 13 personas fallecidas en otras regiones del país.

Por su parte, Delcy Rodríguez ofreció «cifras oficiales» donde hay un balance de 22 muertos. Sin embargo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), corrigieron que la cifra había subido a los 25 muertos.

Esta cifra de 25 muertos fue corroborada por los médicos desplegados en las zonas más afectadas. Estas zonas fueron víctimas de varios ríos desbordados que arrastraron sedimentos, rocas y árboles desde lo alto de las montañas luego de más de 72 horas de intensas lluvias.

Por el momento, unas 1.000 funcionarios integran equipos para desarrollar labores de rescate, según Remigio Ceballos que fue seleccionado para encabezar el Ministerio de Interior y Justicia chavista.

My thoughts & prayers are with the people of #Tejerias #Venezuela after floods and rain killed at least 18 people overnight in a city part of #Aragua My condolences to the victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured #Solidarity 🇻🇪

pic.twitter.com/lPOZ5f0SeP

