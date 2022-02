Biden celebró muerte del líder islámico Al Qurashi

Washington, DC.- El presidente Biden defendió la operación que acabó con la vida del líder del Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi Al Qurashi, este jueves, en un bombardeo que además dejó otras víctimas civiles, agregando algunos niños.

De esta manera, en un discurso desde The White House el presidente Biden confirmó la muerte del grupo yihadista, «Tomamos todas las precauciones posibles para minimizar las víctimas civiles».

Lo que parece curioso es que Biden informó que Al Qurashi se inmoló «en un acto de cobardía final». Esto sucedió al detonar una bomba después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos abordaran el edificio donde vivía. Esto su ubica en la aldea de Atme, en la provincia siria de Idlib.

Según, el grupo de rescatistas que opera en las zonas de Siria, controladas por la oposición, denominados los Cascos Blancos, informaron que el saldo negativo fue de 13 fallecidos, entre ellos 6 niños y 4 mujeres. Por su parte, el Pentágono solo confirmó 7 personas fallecidas, entra las que cuentan a Al Qurashi, su mujer y dos niños.

Last night, operating on my orders, U.S. military forces successfully removed a major terrorist threat to the world: the global leader of ISIS.

Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022