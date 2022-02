Estados Unidos desplegará miles de soldados en el este de europa

Washington, DC.- Por orden del presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue, «en los próximos días» de por lo menos, 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar las defensas de los aliados ante la posibilidad de una invasión rusa en Ucrania.

De esta manera, los 3.000 soldados serán divididos; 1.000 militares a Rumanía; y 2.000 entre Polonia y Alemania. A su vez, el portavoz del Pentágono, John Kirby declaró, «La situación actual exige que reforcemos la postura disuasiva y defensiva en el flanco este de la OTAN».

Ver más: Moscú niega entrada de diplomáticos de Unión Europea

Por el contrario, Rusia diplomáticamente sigue repitiendo que no quiere guerra con Ucrania, y que no está amenazando a Kiev. Por el otro lado, Washington está en alerta máxima ante un posible ataque «inminente» por los ejercicios militares de Rusia, Irán, China y Corea del Norte.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/HLQxGC3Oxq

En vista de todo el panorama, Estados Unidos decidió reubicar a 1.000 soldados que están destacados en Alemania. Se trata de un escuadrón de ataque y una unidad de caballería, que está equipada con vehículos blindados de combate. Lo interesante de estas características es que están diseñados para respuesta rápida por su capacidad de despliegue a corto plazo y de rápida movilidad.

Fire in the hole! @USArmy paratroopers with @173rdAbnBde conduct claymore mine training during exercise Full Tang 22 at the @7thATC’s Grafenwoehr Training Area, Germany. pic.twitter.com/F6UTQdMolz

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022