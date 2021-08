Incendios forestales devastan el Mediterráneo

Mediterráneo.- Numerosos incendios siguen multiplicándose y expandiéndose en países del Mediterráneo oriental. Los más graves en la isla griega de Eubea, aunque también son preocupantes los de la región italiana de Calabria.

Por su parte, Turquía se acerca a controlar la situación en vísperas de la primera ola de calor del año. Las temperaturas, según las previsiones, pueden llegar a los 45 grados en alguna zona de la región.

Al mismo tiempo, los bomberos, voluntarios y residentes luchan con todos los medios disponibles para frenar unos fuegos que ya han arrasado miles de hectáreas. Mientras que, continúan las evacuaciones y los cuantiosos daños materiales.

Firefighters on the Greek island of Evia dig in in a desperate battle to prevent wildfires, which have been burning for a week, from reaching a regional hub with thousands of residents https://t.co/UY3wsw3ftQ pic.twitter.com/Z0OCcXo4OH

— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2021