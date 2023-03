Exgobernador mexicano condenado en EE. UU., por lavado de dinero

Ciudad de México, México.- El exgobernador mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington recibió, el miércoles 15 de marzo, una condena de nueve años y tres años de libertad supervisada por un juez estadounidense.

Alamdar Hamdani, fiscal federal precisó en un comunicado, «Incluso si usted es gobernador de un estado mexicano, no nos quedaremos de brazos cruzados cuando use su cargo para llenarse los bolsillos indebidamente y violar las leyes de los Estados Unidos».

La acusación se fundamenta en que Yarrington recibió al menos $3.5 millones en sobornos ilegales. Dinero que el exgobernador mexicano utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos de forma fraudulenta.

Para el mes de marzo de 2021, Tomás Yarrington de 66 años se declaró culpable luego de que fuera detenido por pretender viajar con un nombre y pasaporte falso. Motivo por el cual fue extraditado a Estados Unidos desde Italia, de acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal.

Former Mexican governor and presidential candidate sentenced for money launderinghttps://t.co/bdpuxgnO4t

— US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) March 15, 2023