Estrecho resultado en elecciones presidenciales en Brasil

Sao Paulo, Brasil.- El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, dejó como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, que será el nuevo presidente de este país con un estrecho margen de 50,83% vs el 49.17% de Jair Bolsonaro.

De acuerdo con la confirmación del Tribunal Superior Electoral (TSE), este resultado se ofreció con el 98.81% de las urnas escrutadas. Regresando así al poder el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

De esta manera, el polémico Luiz Inácio da Silva de 77 años de edad, regresa al poder de un Brasil, dañinamente dividido, donde iniciará su gestión presidencial desde el 1 de enero de 2023, por los próximos 4 años.

Asimismo, estas elecciones presidenciales de Brasil son consideradas los comicios más ajustados de la historia de Brasil. El mismo estuvo precedido por unos sondeos, reflejo de la división política alentada por una campaña llena de discursos muy agresivos por parte de ambos candidatos.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022