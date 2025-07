Fuego en planta de reciclaje moviliza a bomberos en Charlotte

Charlotte, NC.- Un incendio registrado la tarde del lunes en una instalación de reciclaje de Charlotte encendió las alertas del Departamento de Bomberos, que respondió con rapidez y contundencia ante la emergencia. El siniestro se desató alrededor de las 4:15 p. m. del lunes 7 de julio en la cuadra 3900 de Revolution Park Drive, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

At 4:15 p.m. this afternoon, Charlotte Fire responded to reports of a fire in the 3900 block of Revolution Park Drive at a recycling facility.

Engine 44, just three days into service, was first on scene, arriving within minutes to find heavy smoke and visible fire. Firefighters… pic.twitter.com/ibPvX2VDt1

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 7, 2025