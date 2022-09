¡Es oficial! Reino Unido tendrá su primera ministra británica

Londrés, Inglaterra.- Liz Truss, la ministra británica de Exteriores es la nueva líder del Partido Conservador, por tal razón será la primera ministra del Reino Unido, luego de ganar las elecciones internas donde compitió Rishi Sunak, el exministro de Economía.

De esta manera, Liz Truss sustituirá a Boris Johnson, este martes, después de ser recibida por la reina Isabel II de 96 años en el Castillo de Balmoral en Escocia, donde pasa sus vacaciones la Reina de Inglaterra.

En este sentido, el ganador del evento celebrado en el centro de conferencias “Queen Elizabeth II», próximo al Parlamento británico, en la capital de Inglaterra, estuvo a cargo del presidente del Comité 1922, Graham Brady.

Brady consideró que la victoria de Liz Truss fue «libre y justo», debido a que el proceso interno para elegir al nuevo líder contó con una participación del 82.6%. De este proceso, Liz Truss alcanzó 81.326 votos, mientras que Sunak llegó a los 60.399 votos.

Ahead of the results on Monday, thank you to the incredible #LizForLeader team and supporters for a fantastic campaign.#ReadyToDeliver pic.twitter.com/MMzHhTP3kr

— Liz Truss (@trussliz) September 2, 2022