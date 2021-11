EE. UU. impone nuevas sanciones a personeros políticos en Nicaragua

Washington, DC.- Estados Unidos impuso este lunes sanciones a la fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua en respuesta «a la farsa» electoral y como «mensaje inequívoco» para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Asimismo, el Department of the Treasury anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno. Entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes. A los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.

De esta manera, las sanciones son en represalia por «la farsa de elecciones nacionales orquestadas» por Ortega y Murillo. Y van dirigidas «contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses. Por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales», señala el Tesoro en un comunicado.

En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso. Debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.

Today we send another strong signal that the U.S. will stand up for the democratic aspirations of the people of Nicaragua. This @POTUS proclamation suspends entry to the U.S. for Nicaraguans who have undermined democracy. https://t.co/RiSfqgtjJs

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 17, 2021