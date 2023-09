Expansión del oleoducto Trans Mountain interrumpirá el flujo de petróleo a EE. UU.

Calgary, Canadá.- La expansión del oleoducto Trans Mountain de Canadá, casi triplicará el flujo de crudo desde Alberta a la costa del Pacífico a inicios del 2024, pero sacudirá el suministro de América del Norte al desviar barriles que ahora se entregan a refinadoras y exportadoras del Medio Oeste y la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Este desarrollo podría añadir hasta $2 por barril a los precios pagados por las refinerías de petróleo del Medio Oeste de Estados Unidos que están a lo largo de la principal ruta de exportación de petróleo de Canadá.

Ver más: Automovilistas reportan precios más altos de gasolina del 2023

De acuerdo a los analistas, las plantas que se beneficiaron del petróleo con descuento incluye operadoras por BP, Citgo Petroleum, Exxon Mobil y Flint Hills Resources de Koch Industries.

De manera que el polémico y retrasado proyecto TMX de $22.810 millones propiedad del gobierno canadiense, comenzará a enviar crudo a inicios del 2024. Pese a que puede enfrentar un retraso de hasta nueve meses por un cambio de ruta propuesta a última hora.

US #crude imports at an 11-month high

US #seaborne imports hit an 11-month high of 3.5 Mbd (wk beginning 11 September), a level reached only three times before in the post-pandemic era. This has helped relieve tight crude markets, replenish stocks and meet robust domestic demand pic.twitter.com/2MizGBPffd

— Kpler (@Kpler) September 19, 2023