Automovilistas reportan precios más altos de gasolina del 2023

Nueva York, NY.- Los automovilistas de Estados Unidos experimentan los precios de la gasolina más altos de todo el 2023, derivados por la escasez de la oferta que elevan el precio del galón a $5 en algunos lugares del país.

De acuerdo con la American Automobile Association (AAA) el precio promedio nacional de $3.86 por galón se ubicó el martes 15 de agosto. Sin embargo, los precios por galón en California y Washington llegaron a los $5 por galón.

Por ejemplo, para el mes de agosto de 2023 los precios minoristas nacionales de la gasolina los analistas de Goldman Sachs promediaron en $3.90 por galón.

Asimismo, los precios minoristas en el medio oeste de Estados Unidos aumentaron hasta 21 centavos por galón en Ohio. También subió 16 centavos en Michigan solo en la última semana, incentivado por el mantenimiento de una refinería de BP en Whiting, Indiana.

