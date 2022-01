Destrucción tras bombardeo en Saná

Saná, Yemen.- El Ministerio de Salud hutí informó que hubo 14 víctimas mortales, entre ellos el general de brigada Abdullah Qassim al Junaid, exdirector de la Academia de la Fuerza Aérea, y 11 heridos, en un bombardeo que respondió a los ataques de los rebeldes hutíes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Asimismo, los aviones de la alianza que interviene en Yemen desde 2015, bombardearon la capital, controlada por los hutíes. Este ataque tuvo como objetivo la casa del oficial Abdullah Qassim al Junaid.

De esta manera, este bombardeo en Saná, la capital de Yemen se produce tras dos ataques ejecutados contra el aeropuerto internacional de Abu Dabi, y una zona industrial del mismo lugar. Aquí, hubo al menos 3 fallecidos y 6 heridos, todos empleados de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la escalada en el conflicto de Yemen. Esto, antes de que fuesen rescatados los cuerpos de la residencia del general.

