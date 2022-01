Violento volcán acompañado con alerta de tsunami

Tonga, Reino de Tonga.- Un tsunami golpea las costas de Tonga, en el Pacífico Sur, tras la violenta erupción del volcán submarino, Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, que además encendió las alarmas en otros países de la región.

Asimismo, ete volcán está ubicado a 30 kilómetros aproximadamente al suroeste de Fonuafo’ou, una isla que es parte de Tonga. Según se tienen registros, en diciembre de 2015 entró en actividad por segunda vez en solo cinco años.

Como consecuencia de esta erupción, se formó una nueva superficie de tierra entre dos islas, previamente formadas por el mismo volcán. Pese a que un estudio aseguró que la isla desaparecería, la NASA terminó desestimando esta conclusión afirmando que su permanenca podría están entre seis y treinta años.

El Tonga Meteorological Service emitió una advertencia para todo Tonga alrededor de las 15.30 (hora local). Posteriormente, a la confirmación de la aparición de un tsunami de 1,2 metros que se aproximaba a la capital, Nuku’alofa.

More chilling images out of #Tonga, as the country reels from the intense Volcanic eruption today 🌋

Electricity & Telecommunications lines are currently down, with the entire South Pacific Kingdom effectively 'offline' from the rest of the 🌍 at present

📸 Laviniah Tupou pic.twitter.com/Q6TqOOqcgl

— Sanya Ruggiero (@Sanya_Ruggiero) January 15, 2022