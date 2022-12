Video del mortal accidente aéreo del exalcalde de Santa Mónica

Santa Mónica, CA.- Rex Minter, el exalcalde y juez de Santa Mónica murió en un accidente aéreo, luego de que el avión en el que viajaba se estrellará en la playa, al sur del muelle de la ciudad, noticia que fue confirmada por la alcaldesa actual Gleam Davis.

En sus redes sociales la alcaldesa Davis publicó, «Lamentablemente, el exalcalde y juez de Santa Mónica, Rex Minter era el pasajero del avión que se estrelló en la playa al sur del muelle esta tarde».

Además se precisó que Minter viajaba en un Cessna monomotor. El vuelo solo involucra a dos tripulantes, que cuando fueron rescatados ambos estaban con vida. Mientras eran trasladados de urgencia al hospital, el exalcalde Minter falleció justo al llegar al hospital.

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA) el piloto, todavía no identificado, informó que tenía problemas con el motor justo antes de intentar una maniobra de aterrizaje de emergencia.

BREAKING: Santa Monica Mayor Gleam Davis confirms former mayor Rex Minter was a passenger in a small plane that crashed on Santa Monica Beach and has passed away. pic.twitter.com/wy7tNIzpdE

— ABC World News Now (@abcWNN) December 23, 2022