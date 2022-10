amazon-planea-contratar-miles-de-empleados-en-nc

Charlotte, NC.- Amazon prepara su estructura para lograr una exitosa zafra de Navidad. Para eso, planea contratar miles de empleados en todo el país, incluido Carolina del Norte.

El gigante del comercio electrónico planea contratar 150.000 empleados en Estados Unidos, de los cuales 5.500 serán de Carolina del Norte. Unos 3.000 estarán en la ciudad de Charlotte.

Las vacantes disponibles serán para funciones de tiempo completo, estacional y de medio tiempo en todas las operaciones de Amazon.

Contempla bonos desde $1.000 hasta $3.000 por comenzar a trabajar, según un comunicado de Amazon. Además, los empleados temporales tendrán la oportunidad de hacer la transición a puestos de tiempo completo.

Los empleados pueden ganar, en promedio, más de $19 por hora basado en la posición y ubicación.

