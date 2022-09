Estudio revela el peso del aporte económico de los hispanos en EE. UU.

Nueva York, NY.- Estudio de universidades de California reveló que el aporte económico de los hispanos en Estados Unidos es igual al quinto Producto Interno Bruto (PIB), y es el tercero con el crecimiento más rápido entre las grandes economías.

De esta manera, según este estudio, los hispanos aportaron a la economía de Estados Unidos $2.8 millones solo en 2020. Para contextualizar, si esta cifra fuera de un país independiente, estos aportes serían como el quinto PIB del mundo, igualado a Japón, Alemania o Estados Unidos.

Ver más: Los más afectados por el precio promedio del alquiler en EE. UU.

En Estados Unidos la comunidad hispana representa el 19% de la población, llegando a aportar al PIB más que las economías de Reino Unido, Francia o la India. De esta manera el estudio concluyó, «Si bien es impresionante por su volumen, el PIB de los latinos estadounidenses es aún más notable por su crecimiento rápido».

La investigación estuvo a cargo de Dan Hamilton y Matthew Fienup, de la California Lutheran University, y David Hayes Bautista y Paul Hsu, de la University of California Los Angeles (UCLA).

Our Center for Economic Research and Forecasting partnered with @UCLAHealth to study the economic contribution of Latinos in Los Angeles metro area: Latino GDP was $284.5 billion in 2018, larger than the entire economy of states like Oregon or Louisiana.https://t.co/SPVUMUxYwo

— Cal Lutheran News (@CalLutheranNews) September 12, 2022