Trump insiste en armar a la gente tras masacre de Uvalde

Houston, TX.- El expresidente Donald Trump insistió en armar a la gente para que se defienda del “mal”. Su opinión formó parte de su ponencia en el foro de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) celebrado en Houston, Texas.

La realización del foro en Texas levantó múltiples críticas porque ocurre en la misma semana en que un joven de 18 años mató a tiros a 19 niños y dos maestros en una escuela en Uvalde, una pequeña ciudad de ese estado.

«La existencia del mal en nuestro mundo no es motivo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley», dijo el exmandatario.

"We will prevail. As our Bill of Rights says in those clear and immortal words: 'The right of the People to keep and bear arms shall not be infringed.'"

