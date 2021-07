Tropical Storm Elsa ¿llegará a Florida?

Miami, Fl.- Tropical Storm Elsa, fue oficialmente nombrada por el National Hurricane Center and Central Pacific Hurricane Center, este jueves. La tormenta se acelera hacia el oeste a 29 mph con vientos máximos sostenidos de 45 mph con ráfagas más altas.

Se espera que la tormenta pase sobre Cuba a principios de la próxima semana, después de deslizarse a lo largo de la franja norte del Mar Caribe.

Después de pasar al norte de Cuba, el cono de pronóstico anticipa que Elsa se quedará en el lado del Golfo de Florida. No hay señales significativas de que Elsa se esté fortaleciendo.

Es importante enfatizar que en ese punto del pronóstico, las cosas aún están sujetas a cambios. En base a eso, todavía es demasiado pronto para anticipar algún impacto aquí en el suroeste de Georgia.

Tropical Storm #Elsa Advisory 5A: Elsa Heading Toward the Lesser Antilles. Tropical Storm Watch Issued For Jamaica and a Portion of the Dominican Republic. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 1, 2021