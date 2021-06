Building collapse: esperanza, rescatistas y Joe Biden

Surfside, MI.- Building collapse en Miami, sigue siendo noticia, luego del incansable esfuerzo de los equipos de rescate, siguen buscando entre las ruinas del edificio de condominios colapsara este miércoles.

Aunque, se mantiene la esperanza de encontrar más sobrevivientes, también es realista pensar que cada minuto desvanece las posibilidades de encontrar a desaparecidos con vida. Esto, después de casi una semana de sondeo y excavación.

Cuatro víctimas más fueron encontrados entre los escombros de una torre de condominios derrumbada, elevando el número de muertos a 16 personas. Así lo confirmó, un oficial de bomberos a las familias de las víctimas el miércoles. Los cuerpos fueron encontrados el martes por la noche y no han sido identificados.

El asistente del jefe de bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, dijo que además de esos cuatro cuerpos, los equipos también encontraron otros restos humanos.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo el miércoles durante una conferencia de prensa que 147 personas están desaparecidas y se cree que están atrapadas entre los escombros.

Los rescatistas están utilizando brigadas de baldes y maquinaria pesada mientras trabajan sobre un precario montículo de hormigón pulverizado, acero retorcido y los restos de docenas de hogares. Los esfuerzos incluyeron bomberos, perros rastreadores y expertos en búsquedas que utilizan dispositivos de radar y sonar.

#UPDATE 25: REMINDER There are several road closures due to the #SurfsideBuildingCollapse.

Please avoid the area and seek alternate routes. pic.twitter.com/AVttK7gIgX

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) June 27, 2021