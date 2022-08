Tenga cuidado con esta estafa telefónica según la CBP

Charlotte, NC.- La U.S. Customs and Border Protection (CBP) denunció que residentes en todo Estados Unidos son víctimas de una estafa telefónica donde reciben llamadas, no solicitadas, por parte de delincuentes que se hacen pasar por agentes y oficiales de la CBP.

De esta forma, los residentes denuncian sobre llamadas con un mensaje pregrabado que dice, «una caja de drogas y dinero que se envía tiene su nombre y ha sido interceptada».

Ver más: Robo de autos se dispara en Estados Unidos

Por otro lado, otros residentes informan que las llamadas dicen ser empleados de la CBP. En las llamadas dicen a las víctimas que existe una orden de arresto, por lo que solicitan información a cambio de Bitcoin.

En cualquiera de los dos casos, se le indica a las víctimas que proporcione información bancaria, además de información de identificación personal como; números de seguro social o fechas de nacimiento.

CBP is aware of numerous phone scams targeting residents nationwide. The callers often claim to be a CBP officer or Border Patrol agent and demand money or Bitcoin.

If you receive one of these calls, hang up and report the call to the @FTC.

M️ore: https://t.co/mN3wk0Wwv7 pic.twitter.com/0EvcQlequX

— CBP (@CBP) August 19, 2022