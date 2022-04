Supreme Court confirma exclusión de ayudas a puertorriqueños

Washington, DC.- La Supreme Court votó por ocho a uno por la exclusión de los puertorriqueños del programa de Supplemental Security Income (SSI), que otorga beneficios a las personas mayores y con discapacidad en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Puerto Rico es un país que forma parte del territorio estadounidense, tras la guerra contra España en 1898. Como consecuencia, los puertorriqueños y sus residentes son ciudadanos de Estados Unidos.

Pese a que son ciudadanos norteamericanos, los puertorriqueños no tienen derecho a votar en elecciones presidenciales, ni representación el Congreso. Del mismo modo, tampoco pagan impuestos federales.

Por su parte, el juez Brett Kavanaugh escribió sobre la sentencia que la Supreme Court está en la obligación de acatar los fallos anteriores, donde se ratificaban la ley federal que creó el SSI. Donde excluían a Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos.

The Supreme Court rules 8-1 that the government does not violate the equal protection clause by excluding Puerto Rico residents from Supplemental Security Income, a safety-net program for people who are blind, disabled, or at least 65. Sonia Sotomayor is the lone dissent.

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) April 21, 2022