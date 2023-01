Cifras de muertes por accidentes de tránsito en 2022

Washington, DC.- Para el 2022 las muertes por accidentes de tránsito en Estados Unidos cayeron un 0.2% revirtiendo el patrón a aumento de los dos últimos años -previos a la pandemia- de acuerdo con el regulador National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

En este sentido, la NHTSA estimó que al menos 31.785 personas fallecieron a causas de accidentes de tránsito hasta el 30 de septiembre. En el mismo período de 2021 fallecieron 31.850 en las carreteras.

Ver más: Incremento de muertes por accidentes de tránsito en EE. UU.

Entre tanto se concluyó que las muertes por accidentes de tráfico disminuyeron, pese a que la conducción en general creció un 1.6% en los primeros nueve meses del 2022. Sin embargo, la tasa de muertes por accidentes de tránsito, hasta septiembre de 2022, sigue siendo más alta que cualquier año anterior desde el 2007 hasta antes de la pandemia.

Por ejemplo, en el mismo período del 2022 murieron 4766 personas más que el mismo tramo de tiempo del 2019. Claramente, la pandemia despejó las carreteras de Estados Unidos, que junto a una menor presencia policial, el comportamiento en carretera se volvió más riesgoso.

Some key guidelines to remember the morning after alcohol consumption:

1. The only cure is time

2. It takes roughly one hour for a unit of alcohol to leave the body

3. Fatigue magnifies the impairment effect of alcohol#VisionZero pic.twitter.com/6UOReG4fYO

— RSA Ireland (@RSAIreland) January 8, 2023