Su vuelo podría estar cancelado por la tormenta invernal

Washington, DC.- Al menos 3.800 vuelos en Estados Unidos, entres salidas y llegadas de vuelos, fueron cancelados entre jueves y viernes, debido a una fuerte tormenta invernal golpeó al país coincidiendo con el inicio de la temporada de vacaciones.

Por su parte, las Federal Aviation Administration (FAA) anunció que la tormenta invernal planteaba condiciones de ventisca al Medio Oeste. Del mismo modo, se prevén grandes interrupciones vuelos entre Chicago, Detroit y Minneapolis – St. Pablo.

Ver más: Decenas de heridos por violenta turbulencia en vuelo nacional

Inicialmente, el jueves 22 de diciembre se cancelaron más de 2.180 vuelos nacionales en Estados Unidos. Posteriormente, para este viernes 23 de diciembre se han interrumpido otros 1.600 vuelos, de acuerdo con el sitio web FlightAware.

Por el momento se han cancelado el 23% de los vuelos programados por el Chicago O’Hare International Airport (ORD). Además del 37% de los vuelos del Chicago Midway International Airport (MDW).

Flying out when the weather is frightful? Be sure to check weather updates with @NWS & your airlines before arriving to the airport. You can also download the MyTSA App to check up-to-date info of security checkpoints at your airport. Available in the Apple Store or Google Play. pic.twitter.com/iTrIngUUVG

— TSA (@TSA) December 22, 2022