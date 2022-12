Retrasos de viajes por alerta de bajas temperaturas

Nueva York, NY.- Según el National Meteorological Service (NMS) espera esta semana que una tormenta invernal genere condiciones gélidas que incluyen nevadas en algunas zonas de Estados Unidos lo que podría ocasionar retrasos en los viajes del fin de semana de Navidad.

De acuerdo al pronóstico la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos serán las principales afectadas. Según Greg Carbin, jefe de operaciones de pronóstico en el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, «No parece un buen día para viajar por el Medio Oeste el viernes».

Ver más: Tormenta invernal golpeará a la costa este de Estados Unidos

Además, se agregó que los aeropuertos y carreteras de Chicago hasta algunas áreas de St. Louis podrían sufrir interrupciones a partir del jueves. Mientras tanto, el resto del país combatirá contra la caída de temperaturas.

Por el momento, el mayor riesgo permanece en los estados de Kansas, Nebraska y Iowa, así como en partes de Wisconsin, Michigan, Indiana e Illinois. Del mismo modo, Carbin también pronosticó que las cantidades de nieve pueden superar un pie.

An Arctic cold front crossing the U.S. this week may produce areas of snow squalls.

During a snow squall, the last place you want to be is on the road. Delay travel if there’s a Snow Squall Warning.

If you’re caught on the road when a snow squall occurs, use extreme caution. pic.twitter.com/c3bn9cfpwO

— National Weather Service (@NWS) December 20, 2022