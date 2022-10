Steve Bannon fue condenado por el ataque al Capitolio

Washington, DC.- El exasesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon fue condenado por el juez Carl Nichols, este viernes, a cuatro meses de prisión por negarse a cooperar con los legisladores que investigan el ataque al Capitolio ejecutado en enero de 2021.

Simultáneamente, el juez Carl Nichols también ordenó a Bannon pagar una multa de $6.500. Además le permitió a Bannon que pospusiera el cumplimiento de su sentencia al tiempo que apela su veredicto de culpabilidad.

Hay que recordar que Bannon fue declarado culpable en el mes de julio de dos cargos de desacato al Congreso. Básicamente por no proporcionar documentos o testimonios al comité de la Cámara de Representantes. Los mismos que investigan el ataque al Capitolio y que pidieron una sentencia de seis meses.

Por su parte, el fiscal JP Cooney en la audiencia del viernes, precisó que Bannon eligió, «hurgarse en la nariz con el Congreso». Además, sentenció, él «no está por encima de la ley, y eso es lo que hace que este caso sea importante».

Steve Bannon arrives to court for sentencing and his deplorable voice is drowned out by “TRAITOR!” pic.twitter.com/5hV1jcC2u8

— Outspoken™️ (@Out5p0ken) October 21, 2022