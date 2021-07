Secretario de Educación y representante de NC en la Universidad Johnson C. Smith

Charlotte, NC.- El secretario de Educación, Miguel Cardona y la representante de Carolina del Norte, Alma Adams visitaron, este lunes, la Universidad Johnson C. Smith (JCSU) y recorrieron el Centro de Ciencias de la universidad, participando en una mesa redonda con estudiantes y líderes educativos.

Al mismo tiempo, destacaron el apoyo a las HBCU, y el enriquecimiento de verano con visitas a la Universidad Johnson C. Smith y la escuela primaria Paw Creek.

El secretario Cardona discutió la agenda Build Back Better, una inversión única en una generación en el futuro de nuestra nación que incluye $ 45 mil millones en inversiones para colegios y universidades históricamente negros (HBCU), incluida la Universidad Johnson C. Smith.

Thank you for joining me @RepAdams . It’s an honor to tour @JCSUniversity with one of the chairs of the HBCU Caucus. #BuildBackBetter https://t.co/1YRZc5hKDk

En el encuentro del secretario con los medios, el equipo de Progreso Hispano News, indagó sobre las maneras de ayudar a las comunidades afroamericanas, hispanas y otras minorías, sin dejar de seguir apoyando a la cultura afroamericana.

A lo que el representante Cardona, respondió en español, “Sabemos que el plan tiene 2.6 mil millones para las universidades, no solo MBC…”. En seguida afirmó, refiriéndose a estos centros educativos, “porque sabemos que también ellos, ofrecen mucho a la nación y es mejor cuando esas universidades están fuertes. Vamos a enfocarnos no solamente en estas universidades, sobre todo, para que los niños puedan lograr sus sueños”.

Today, U.S. Secretary of Education Miguel Cardona (@seccardona) and U.S. Rep. Alma Adams NC-12 (@RepAdams) participated in a roundtable discussion on campus with faculty, staff and students about the Build Back Better agenda, that includes $45 billion in investments for HBCUs. pic.twitter.com/vgDAZer4cb

— Johnson C. Smith U. (@JCSUniversity) July 12, 2021