Satélite Landsat 9 refuerza observación de la Tierra desde el espacio

Los Ángeles, CA.- Todo un éxito el lanzamiento el lunes 27 de septiembre del satélite Landsat 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El primer satélite de la serie Landsat se lanzó en 1972. Son casi 50 años de envío de información de la superficie de la Tierra desde el espacio.

El lanzamiento lo hizo la NASA en conjunto el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Laura Lorenzoni, científica del programa en la sede de la NASA, conversó con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News.

Ver más: Estados Unidos lanza un satélite que alerta sobre ataques con misiles

“Landsat es una serie única sin paralelo porque nos ha permitido en manera continua e ininterrumpida observar como nuestro planeta ha cambiado por casi medio siglo”, comentó Lorenzoni.

La científica agregó que el satélite “ha permitido entender por ejemplo cómo el calentamiento global y el cambio climático han impactado los ecosistemas en la tierra y en el océano”.

The #Landsat 9 satellite has lifted off from the Vandenberg Space Force Base in California aboard a @ULALaunch Atlas V rocket at 2:12pm ET. pic.twitter.com/O6YXhtf7kT

Cada misión de Landsat representa una mejoría con respecto a la anterior. Landsat 9 lleva el legado de Landsat 8, que ya tenía banda adicional para poder observar las zonas costeras, más una banda en el infrarrojo que permite ver temperaturas superficiales en tanto en el mar como en la tierra, dijo Lorenzoni.

“El Landsat 9 continúa ese legado pero mejor (…) las misiones a futuro siempre van proveernos mejor y más data”.

El Landsat 9 se une a su satélite hermano, Landsat 8, en órbita. Ambos recopilarán imágenes que abarcan todo el planeta cada ocho días.

The #Landsat 9 observatory has successfully separated and is on its way to continue 50 years of uninterrupted Earth observations 🌏👀 pic.twitter.com/TqjP4ZGOLu

— NASA (@NASA) September 27, 2021