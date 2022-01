Ron DeSantis acusado por demócratas de desaparecer

Tallahassee, FL.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue acusado por demócratas estatales y críticos en las redes sociales de «desaparecer» en medio del aumento récord de Covid-19 en el estado.

De esta manera, la acusación impulsada por la ausencia de DeSantis en eventos públicos desde el 17 de diciembre. Por tal razón, el «ataque» en publicaciones por redes sociales con fotos antiguas del gobernador, fueron tendencia.

Ver más: Murió el ex senador Harry Reid a los 82 años

Por su parte, el gobernador DeSantis celebró una conferencia de prensa, por última vez el 17 de diciembre. Lo que llevó al alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, a preguntar durante una sesión informativa de Covid-19, «¿Dónde está Ron DeSantis ahora?».

This past year, we honored our commitment to preserve our water resources and the Everglades, invested in research to combat blue-green algae and red tide, and continued our historic efforts to keep Florida’s environment pristine for future generations. pic.twitter.com/Xp8uPGVOQ0

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 29, 2021