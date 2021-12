Pistolero protagonizó varios tiroteos con saldo negativo

Denver, CO.- Cinco personas fallecieron, en la tarde de este lunes, a manos de un pistolero en varios tiroteos consecutivos en la localidad de Lakewood, en la ciudad de Denver, Colorado, iniciándose esta trágica situación a las 17.00 hora local en una calle de Denver.

De esta manera, el incidente inicial dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y un hombre herido, cuando el pistolero disparó a tres personas.

Casi inmediato, hubo un segundo tiroteo en el que murió otro hombre. Posteriormente, se produjo un tercer incidente en el que también hubo disparos, aunque no dejó saldos negativos.

Del mismo modo, la Policía de Lakewood localizó el automóvil del pistolero y se inició una persecución, donde hubo fuego cruzado que no dejó heridos. En esta ocasión, el pisotlero logró darse a la fuga, aunque más adelante se involucró en otro suceso violento en Lakewood.

More information on this evening’s active shooter situation in Lakewood. https://t.co/CPhSPaZWsU

— Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) December 28, 2021