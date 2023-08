Proponen que los cinturones de seguridad traseros sean obligatorios

Washington, DC.- Los reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos propusieron expandir y mejorar los sistemas de recordatorio para impulsar que el uso de los cinturones de seguridad traseros sean obligatorios con el propósito de disminuir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito que ha crecido en los últimos años.

Este nuevo sistema de advertencia fue una iniciativa del National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), y se extendería para los pasajeros del asiento trasero. Con esto se ampliarían las advertencias para automóviles de pasajeros, camiones y la mayoría de autobuses que pesen 10.000 libras o menos.

Ver más: Autobuses escolares en las calles: Alerta conductores

Estas regulaciones llegan después de una década luego de que el Congreso en 2012 ordenara a la agencia que considerara la obligatoriedad de los sistemas para los pasajeros traseros. Además existe la probabilidad de que tarde al menos un año en finalizar.

Por ahora, los sistemas de advertencia del cinturón de seguridad solo son obligatorios para el asiento del conductor. Para esto usan alertas visuales y audibles para advertir sobre el uso del cinturón de seguridad.

Today, NHTSA announced a proposal to expand seat belt warning systems in vehicles to encourage more drivers and passengers to buckle up. More ⤵️https://t.co/ZjoXIxcKTE pic.twitter.com/6vl1eZFGiy

— nhtsagov (@NHTSAgov) August 21, 2023