Cancelación de vuelos en Estados Unidos

Atlanta, GA.- Las aerolíneas en Estados Unidos decidieron la cancelación, aproximadamente, 700 vuelos en la madrugada de este lunes, mientras intentan mantener a flote las operaciones tras la alta demanda de viajes de verano, aunado a la escasez de personal, pilotos y tripulantes de cabina.

Hasta las 6:07am (Hora del Este), hubo un total de cancelaciones, tanto desde o hacia los Estados Unidos, de 669 vuelos según el sitio web Flightaware.com. Dominio referente que ofrece información de seguimiento de vuelos y permite conocer el estado de su vuelo.

Además, se confirmó que para el domingo, hubo casi 860 vuelos cancelados. Según Reuters, tanto Delta Air Lines, United Airlines. Por su lado, Republic Airlines tuvo más de 100 cancelaciones cada una. Mientras que American Airlines canceló 51 vuelos hasta la madrugada del lunes.

Por su parte, un portavoz de Delta Airlines, precisó que, «Los equipos de Delta continúan manejando de manera segura los factores que afectan nuestra operación este fin de semana. Incluidas las ausencias no programadas más altas de lo planeado en algunos de nuestros grupos de trabajo, el clima y las restricciones del control del tráfico aéreo«.

Hey travelers, get the inside scoop on how today's weather may affect your flight. Be sure to visit https://t.co/smgdqJN3td for general airport delays and get the details at https://t.co/teUeDe1gXx. #FAAWeatherSquad pic.twitter.com/iOxNxbs8zZ

— The FAA ✈️ (@FAANews) June 27, 2022