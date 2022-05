Pronóstico de fuertes nevadas para Colorado

Denver, CO.- Fuertes nevadas en las próximas 24 horas podrían registrar de dos a tres pies de nieve, en las zonas más altas, y hasta ocho pulgadas en la ciudad de Denver, alertando a los ciudadanos de la peligrosidad de este fenómeno según el National Weather Service (NWS) en Boulder.

En este sentido, Zach Hiris, meteorólogo del NWS, precisó, «Va a haber un gran cambio en las próximas 24 horas, por lo que las personas que viajan a las elevaciones más altas, especialmente los viernes por la tarde y por la noche, realmente necesitan estar preparados para esas condiciones cambiantes».

Ver más: Consejos para mantenerse seguro en temporada de huracanes

Asimismo añadió, «Cada vez que hay mucha nieve como esa, puede causar tremendos impactos en la Interestatal 70, o en algunas de las carreteras menos transitadas hacia nuestras elevaciones más altas».

De esta manera, se recomienda desde el viernes hasta el sábado por la mañana que «viajar puede volverse muy difícil o imposible debido a las fuertes nevadas en las carreteras».

❄️Here comes the snow!❄️

That surge moving in from the northeast is turning most of the rain over to snow. Precipitation has become more widespread as well with the heavier precip focusing in/near the Denver and Boulder areas & foothills. #COwx pic.twitter.com/rRXiUjfZ3J

— NWS Boulder (@NWSBoulder) May 20, 2022