Potencial tormenta tropical azota sur del país

Miami, FL.- La península de Florida estuvo sometida a intensas lluvias por la potencial tormenta tropical que originó importantes inundaciones, especialmente en el centro de la ciudad de Miami.

La parte «sucia» del sistema, donde hay más lluvias y vientos, registró en las últimas horas, fuertes y constantes lluvias en la zona sureste de Florida, porque la tormenta cruzará la península, este sábado.

El saldo hasta ahora es de tres muertos, un desaparecido y miles de evacuados en Cuba. Esto es producto de los remanentes del huracán Agatha, que dejó un total de nueve fallecidos en México.

En el boletín de las 8:00 hora local (12.00 GMT), del National Hurricane Center (NHC) con sede en Miami, alertó que la tormenta podría dejar hasta 15 pulgadas de acumulación de agua en algunas zonas del sur de Florida.

11 AM EDT June 4 Key Messages for Potential Tropical Cyclone #One: Considerable flash and urban flooding is expected across South Florida. Flash and urban flooding is possible across the Florida Keys and the northwestern Bahamas. See https://t.co/tW4KeGdBFb for more on #PTC1. pic.twitter.com/7zmKcAimsc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 4, 2022