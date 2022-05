NOAA pronostica agresiva temporada de huracanes

Miami, FL.- Expertos pronostican que se formarán entre tres y seis huracanes de categoría mayor, aproximándose una temporada de huracanes más intensa de lo habitual gracias al fenómeno de La Niña y las elevadas temperaturas del mar.

Por su parte, el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), precisó que la temporada de huracanes inicia el 1° de junio y va hasta el 30 de noviembre. Además, acotó que estará por encima del promedio, de ser afirmativo, podría ser el séptimo años consecutivo bajo esta premisa.

Rick Spinrad, administrador de la NOAA, en una conferencia de prensa, estiman que en los próximas seis meses se podrían registrar entre 14 y 21 tormentas tropicales. Siendo el promedio de 14, entre 6 y 10 huracanes, con un promedio de 7; y entre 3 y 6 de categoría mayor de 3 de media.

En este sentido, al menos tres huracanes correspondientes a las categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir Simpson, lo que se traduce en vientos de más de 178 km/h. Por el momento, esta situación lleva a anticipar una temporada por encima del promedio.

Did yours make the list? Here are the storm names for the 2022 Atlantic Hurricane Season, according to the @WMO: https://t.co/a9MLVIUI3I pic.twitter.com/F3rYv8vntl

— NOAA (@NOAA) May 24, 2022