Policía descartó atentado en atropello masivo que dejó 5 muertos y 48 heridos

Waukesha, WI.- La Policía descartó, este lunes, que el atropello masivo del domingo, con 5 muertos y 48 heridos en Waukesha, Wisconsin durante un desfile navideño en el que había numerosas familias con niños, se tratara de un atentado terrorista.

Por su parte, el autor del arrollamiento, un hombre que conducía un todoterreno rojo, derribó varias vallas colocadas para el desfile. Asimismo, embistiendo a la multitud, sobre las 16.39 hora local (22.39 hora GMT) del domingo, donde atropelló a decenas de personas, incluyendo menores de edad.

En ese momento, grupos de danza, bandas de música escolares y políticos desfilaban por la Main Street, de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, después de que esta marcha navideña fuera suspendida el año pasado por la pandemia.

El sospechoso, que fue identificado por las autoridades como Darren Brooks, de 39 años y originario de Milwaukee. Este sujeto detenido por la policía en un lugar cerca de donde se produjo por el incidente.

Para disipar cualquier duda sobre las motivaciones, el jefe del Departamento de Policía de Waukesha, Dan Thompson, inició la conferencia de prensa este lunes diciendo que, «no existe ninguna prueba de que este sea un incidente terrorista».

Por su parte, el jefe de Policía explicó que un oficial intentó neutralizarlo abriendo fuego contra él, en mitad del atropello. Sin embargo, debido a la multitud congregada por el desfile tuvo que dejar de disparar para evitar víctimas por los tiros. También se supo que este agente quedó de «baja administrativa» tras su reacción.

Our thoughts and prayers go out to everyone in the Waukesha Community affected by last night’s tragedy. pic.twitter.com/Zxk0dlTjYm

— Waukesha County Sheriff (@WaukeshaSheriff) November 22, 2021