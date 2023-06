Persecución supersónica consternó Washington

Washington, DC.- La capital de Estados Unidos protagonizó una persecución supersónica entre un avión de combate F-16 y un Cessna Citation errante, porque este último violó el espacio aéreo de Washington de acuerdo a las autoridades.

Esta persecución creó un estampido sónico lo que originó consternación entre los residentes en el área de la capital. Sin embargo, el Cessna Citation se estrelló en las montañas de Virginia, de acuerdo con el Virginia State Police (VSP).

Ver más: Amenaza de bomba en aeropuerto de Monroe

Estos Cessna Citation tienen una capacidad de 12 pasajeros, sin embargo, se especula que este avión tenía cuatro pasajeros a bordo. En un comunicado, la VSP dijo que los socorristas llegaron al lugar del accidente y no hallaron pasajeros con vida.

Por su parte, el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, el Cessna en cuestión estaba registrado a nombre de Encore Motors de Melbourne, Florida. En este sentido, el propietario de Encore, John Rumpel, declaró al Washington Post, que su hija, su nieto y la niñera estaban a bordo.

NORAD Responds to an Unresponsive Aircraft over the National Capital Region pic.twitter.com/EX7r1B1Uum

— 1st AF/America's AOC (@1stAF) June 4, 2023