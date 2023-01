Mortal accidente aéreo dejó 68 fallecidos

Pokhara, Nepal.- El peor accidente aéreo registrado en Nepal en las últimas tres décadas se registró este domingo 15 de enero, dejó 68 fallecidos de 72 pasajeros en un vuelo de Yeti Airlines flight 691.

En un comunicado se declaró que de los 72 pasajeros, 15 eran extranjeros y 53 eran nepalíes. En total eran cinco indios, cuatro rusos y dos coreanos en el avión. Además había, al menos un pasajero de Francia, Australia, Irlanda y de Argentina.

Ver más: Video del mortal accidente aéreo del exalcalde de Santa Mónica

El vuelo 691 cubría la ruta desde Katmandú hacía la ciudad turística de Pokhara. En este sentido, Tek Bahadur, jefe de distrito en el distrito de Taksi declaró, «Hasta ahora hemos recolectado 68 cuerpos. Estamos buscando cuatro cuerpos más».

Por el momento cientos de militares, bomberos y policías están en el lugar del accidente aéreo desde el mismo momento del trágico hecho. Por su parte, los residentes y testigos de este accidente observaron cómo el avión se tambaleaba de derecha a izquierda para luego caer en picada.

Sonu Jaiswal, an Indian Citizen who was in today's Yeti Airlines. He was unknown about what was going to happen & was LIVE on Facebook.

A plane with 72 people on board crashed today January 15, 2023 in Nepal. #crash #planecrash pic.twitter.com/wGnHbGLN9h

— Evy (@viecestlavie) January 15, 2023