Pena de muerte de hispana Melissa Lucio ya tiene fecha

San Antonio, TX.- Melissa Lucio fue condenada a pena capital en Texas por la muerte de una de sus 14 hijas, una pequeña de 2 años, llamada Mariah, y la ejecución está programada para el 27 de abril de 2022.

Del mismo modo, se solicitó la clemencia para la madre hispana tras, «nueva información que su jurado nunca escuchó». Esta solicitud se escaló al gobernador de Texas, Greg Abbott y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

De esta manera, Melissa Lucio será la primera hispana condenada a pena de muerte en Texas. Pese a que su equipo legal tiene un, supuesto, nuevo argumento para tratar de cambiar la sentencia, pareciera que no tiene peso en la decisión.

En este sentido, el equipo legal de Lucio en un comunicado precisó, «Los análisis realizados por expertos médicos y forenses reconocidos a nivel nacional arrojaron nueva evidencia de que no hubo asesinato. La hija de Lucio, Mariah, murió como resultado de las lesiones sufridas en una caída».

Por su parte, la defensa de Mellisa Lucio pretende que la sentencia de muerte sea «suavizada», por una pena menor o alternativa. Con este recurso, debería recibir una suspensión de su ejecución de 120 días para tener la opción de probar su inocencia.

BREAKING NEWS: Melissa Lucio’s lawyers just filed a petition asking @GregAbbott_TX to grant her clemency, before her scheduled execution on April 27, for a crime that never occurred. https://t.co/aYdNYBmocx #SaveMelissaLucio pic.twitter.com/8GVaTaF7tE

— The Innocence Project (@innocence) March 22, 2022