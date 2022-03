Schuylkill, PA.- Un choque masivo, este lunes, dejó al menos tres personas fallecidas, 20 personas hospitalizadas y decenas de autos en llamas en la Interestatal 81 cerca de Minersville, en Pensilvania.

En respuesta, el Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT), precisó que, el trágico choque masivo fue consecuencia de la peligrosa combinación entre la nieve y la niebla.

Ver más: Tiroteo en autobús deja dos muertos y dos heridos

De esta manera, los conductores quedaron prácticamente sin visibilidad y la capacidad de maniobra al volante. Así pues, este accidente cerró todos los carriles de la carretera, dejando sin opción a los conductores.

Un video viral muestra cómo los autos chocan, mientras otras personas salen de sus autos después de chocar, al tiempo que otros huyen para evitar que los autos sin control los impactara.

Al mismo tiempo, el PennDOT subrayó que, aunque respondió al accidente, no ofreció detalles sobre los heridos. En cuanto a las causas del choque múltiple, las autoridades mencionan que está en investigación. Sin embargo, sospechan que fue por las ráfagas de nieve que invadieron la carretera.

Snow squalls are expected across parts of the PA Turnpike in western, central and northern Pennsylvania today.

Snow squalls can reduce visibility to near zero in a matter of seconds. If driving, stay alert and slow down if you encounter rapidly changing conditions. pic.twitter.com/QmWn5t685H

— Pennsylvania Turnpike (@PA_Turnpike) March 28, 2022