NYC enciende los radares de control de velocidad

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York decidió encender los radares de control de velocidad durante las 24 horas a lo largo de toda la semana, para darle fin a la excepción que suponía inactivar estos controles entre las 10 pm y las 6 am y los fines de semana.

En anuncio, el alcalde Eric Adams, precisó que desde las 22:00 de este lunes, aproximadamente, los 2.000 radares de NYC, funcionarán ininterrumpidamente. Además agregó que la medida reducirá la siniestralidad de la ciudad de Nueva York.

Según las cifras oficiales el 59% de las víctimas mortales se dan en los lapsos de tiempo cuando las cámaras de los radares de control de velocidad están inactivas.

Por el momento, el límite de velocidad de NYC está establecido en 40km/h. Las infracciones por romper estas velocidades orbitan los $50 por cada vez que cualquier conductor supere en 16 km/h este límite.

