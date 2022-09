NYC avanza leyes en el marco del 11 de septiembre

Nueva York, NY.- Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York firmó, este viernes en NYC, cinco leyes que buscan apoyar a las víctimas y sobrevivientes del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

Específicamente se busca eliminar las barreras y retrasos en el Fondo de Compensación para Víctimas, además de los reclamos de compensación para trabajadores. Del mismo modo, designará una vía para reconocer a James Kennelly, un bombero voluntario que sumó esfuerzos en el rescate, búsqueda y recuperación de víctimas.

Ver más: La promoción de los chips «Hechos en Estados Unidos» de Biden

Asimismo, la gobernadora exclamó, «Los neoyorquinos nunca olvidarán los horribles eventos del 11 de septiembre de 2001, y nunca olvidaremos la valentía y el sacrificio de los civiles y los socorristas cuyas vidas cambiaron para siempre».

Cinco nuevas leyes de NYC brindan apoyo a las víctimas del 11 de septiembre y sus familias

Inmediatamente, resaltó, «Al conmemorar el vigésimo primer aniversario de los ataques terroristas contra el World Trade Center, el Pentágono y Pensilvania, me siento honrada de firmar estas cinco nuevas leyes que apoyarán y honrarán a aquellos cuyas vidas fueron transformadas en ese terrible día».

Por el momento, el estado de muerte por negligencia de Nueva York, trata por igual los casos por acto ilícito, negligencia o incumplimiento que cause la muerte.

Lo que permite el compromiso, cobro y distribución del laudo, luego de que el VCF lo apruebe y el representante solicite al Tribunal Testamentario la orden judicial.

Ver más: Persecución de película entre vehículos para robar miles de dólares

Para ampliar información sobre estas cinco nuevas leyes de NYC en apoyo a las víctimas del 11 de septiembre y sus familiares también puede entrar aquí.

Video: Governor Hochul Makes an Announcement at JFK Airport in Queens