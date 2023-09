NASA confirma que verano 2023 fue el más caluroso desde 1880

Washington, DC.- Los científicos del Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA, confirmaron que el verano 2023 fue el más caluroso desde que hay registros globales de estos datos en 1880.

En este sentido, el promedio entre junio, julio y agosto registraron temperaturas 0.41 grados Fahrenheit (0.23 grados Celsius), más cálidas que cualquier otro verano registrado por la agencia espacial.

Ver más: Huracán Idalia sale de Florida, entra a Georgia y Carolina del Sur

Es decir, un 2.1 grados Fahrenheit (1.2 grados Celsius) más cálido que la temperatura promedio de los veranos entre 1951 y 1980. Por ejemplo, el mes de agosto fue de 2.2 grados Fahrenheit (1.2 Celsius), más cálido que el promedio.

La NASA destacó que este récord se da cuando «un calor excepcional» golpeó gran parte del mundo. Al tiempo que se registraron tragedias naturales como los incendios forestales de Canadá y Hawái.

Record August temperatures confirmed summer 2023 was the hottest summer (June, July, August) in @nasa’s temperature record, by a large margin.🥵

These record-breaking months continue a long-term warming trend due to human activities. https://t.co/KmUVjZZ5Jn pic.twitter.com/6hcylNM592

— NASA Earth (@NASAEarth) September 14, 2023