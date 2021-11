Mortal avalancha humana en el festival Astroworld

Houston, TX.- Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este viernes por la noche, en el festival de música Astroworld, celebrado en el Parque NRG, en Houston, que contaba con una asistencia de más de 50 mil personas.

La tragedia ocurrió mientras actuaba Jacques Berman Webster II, ​artíticamente conocido como Travis Scott, un rapero, compositor y productor musical estadounidense.

Por su parte, el responsable de los Bomberos de Houston, Samuel Peña, explicó, «Tenemos ocho personas fallecidas esta noche y varios individuos más heridos». Al mismo tiempo informó que estableció un punto de encuentro para familiares de los heridos en un hotel cercano.

A command post for information on missing persons at #astroworld has been set up at 8686 Kirby (Kirby at 610 Loop) – the Wyndham Hotel. If you need information on a loved one that has not been located please proceed to that address.#hounews https://t.co/vcxAhDnZIo

— Houston Police (@houstonpolice) November 6, 2021