Colin Powell es recordado con honores como un estadista y líder

Washington, DC.- Colin Powell fue conmemorado, este viernes, como héroe de guerra, estadista, consejero de presidentes y padre con los pies en la tierra que amaba los autos viejos y ABBA durante su funeral en la Catedral Nacional de Washington.

Powell, un general de cuatro estrellas y la primera persona negra en servir como secretario de estado y presidente del Estado Mayor Conjunto, murió el 18 de octubre a los 84 años por complicaciones del covid-19.

Ver más: Murió Colin Powell exsecretario de Estado de EE. UU.

En el funeral al presidente Biden y a la primera dama Jill Biden se unieron los ex presidentes Barack Obama y George W. Bush, así como sus esposas.

También estuvo presente una serie bipartidista de otros funcionarios de alto rango de la administración actual y anterior, poco común en el clima actual de polarización de Washington.

Este grupo estuvo integrado por el secretario de Estado Antony Blinken y los exsecretarios de Estado Hillary Clinton, Condoleezza Rice y James Baker. También asistieron el exvicepresidente Dick Cheney, al igual que los exsecretarios de Defensa William Cohen y Robert Gates.

Fair winds & following seas!@USNavy Adm. Craig Faller is piped ashore for the final time, marking an end to an exemplary four-decade career of service to our nation. Thank you, sir, for your leadership here at #SOUTHCOM & for your years of service & dedication. pic.twitter.com/QbLcHSGIcI

— U.S. Southern Command (@Southcom) October 29, 2021