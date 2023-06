Moms for Liberty sobresale como una fuerza en la carrera presidencial de 2024

Washington, DC.- El grupo conservador de defensa de los derechos de los padres, Moms for Liberty que se ha expandido rápidamente, hará demostraciones políticas en su conferencia nacional en Filadelfia esta semana donde hablarán los principales rivales para la nominación presidencial republicana de 2024.

Por ejemplo, el expresidente Donald Trump el favorito de la contienda y el gobernador de Florida, Ron DeSantis se dirigirán al grupo Moms for Liberty este viernes 30 de junio.

Ver más: Juez de Estados Unidos fijó fecha de juicio para Trump

Este es considerado un testimonio del peso que sus campañas están sumando a su agenda de cuestiones culturales, basadas en la raza y el género. Parte de la narrativa está relacionada con la educación con miras a los concursos de nominación del 2024.

Asimismo, los rivales republicanos esperan atraer a los padres de niño que están en edad escolar; en especial a las mujeres de los suburbios. Este es considerado un importante bloque de votantes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“Moms are used to fixing things at home but now we have to fix our country. We have to get back to our national purpose for our kids to live in a strong and free America.” – Nikki Haley #M4LSummit23 #joyfulwarriors pic.twitter.com/Lksahc1la1

— Moms for Liberty (@Moms4Liberty) June 30, 2023