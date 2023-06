La campaña electoral basada en la teoría, «Bidenomics»

Washington, DC.- El presidente Biden en el marco de su campaña electoral para el 2024, centró su estrategia en la economía con la iniciativa «Bidenomics», con un discurso donde delimitó su visión que pretende mejorar la vida de la clase trabajadora con apoyo a los sindicatos e impuestos a los ricos.

Con el plan «Bidenomics», Biden busca mostrar un mensaje fresco para las elecciones presidenciales de 2024. La campaña de Biden supone el mayor esfuerzo hasta la fecha para convencer a los electores de las políticas económicas para recuperar a Estados Unidos de las consecuencias de la pandemia por el covid-19.

Ver más: Biden anunció inversión de $42.000 millones para el plan de Internet universal

Sin duda alguna, es un camino muy difícil, ya que un tercio de los estadounidenses considera que está haciendo un buen trabajo con la economía. Lo que se traduce en un índice de aprobación del 43%, de acuerdo con Gallup.

El escenario que la estrategia de Biden escogió para su gran discurso fue la Post Offices in Chicago. Este espacio fue decorado con la palabra «Bidenomics», para que Biden definiera qué significa «Bidenomics» a una audiencia de 200 personas.

When we invest in our people and when we strengthen the middle class, we see economic growth that benefits all Americans.

That’s the American dream – and 40 years of trickle down limited that dream to those at the top. pic.twitter.com/VB84XHyH8D

— President Biden (@POTUS) June 28, 2023